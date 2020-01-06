Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman sonrası oluşan çalkantılı hava, yönetimin emin adımlarıyla çabuk atlatıldı. Takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir'e tüm şehrin destek çıkması da yönetimin bu süreci rahat aşmasını sağladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Hüseyin hocaya, ekibine ve kaptan Sosa başta olmak üzere futbolcu grubuna güvenimiz tam. Biz onları tanıyoruz. Potansiyellerini biliyoruz. Neleri başarabileceklerinin farkındayız. İkinci devrede bizi mutlu günlere taşıyacaklarına eminiz. Şimdi camia tek yürek olmalı" ifadelerini kullandı.



BİZDE PANİK HAVASI YOK

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 2. devre öncesi yapılacak takviyeleri de konuştu. Çimşir daha önceden belirlenen mevkilere transfer talebinde bulundu. Orta sahaya Badou Ndiaye alınmıştı. Çimşir, stoper ve sağ açık transferlerinin şart olduğunu belirtti. Ağaoğlu bu konuyla ilgili "Teknik heyetten rapor aldık. Adımlarımızı planlı şekilde yere sağlam basarak atıyoruz. Ekonomik olarak kendimize uygun oyuncularımızı kadroya katmaya devam edeceğiz. Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak hamle yapmayacağız. Ayrılanlar da olacak" dedi.