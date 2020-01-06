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06 Ocak 2020, Pazartesi
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''Güvenimiz tam''

''Güvenimiz tam''

Fırtına’da başkan Ağaoğlu, yere sağlam bastıklarını söyledi. Ağaoğlu “Hocamızın ve oyuncularımızın neler başarabileceğini biliyoruz” dedi.

Bordo-mavililerde sonrası oluşan çalkantılı hava, yönetimin emin adımlarıyla çabuk atlatıldı. Takımın başına getirilen 'e tüm şehrin destek çıkması da yönetimin bu süreci rahat aşmasını sağladı. Başkan "Hüseyin hocaya, ekibine ve kaptan Sosa başta olmak üzere futbolcu grubuna güvenimiz tam. Biz onları tanıyoruz. Potansiyellerini biliyoruz. Neleri başarabileceklerinin farkındayız. İkinci devrede bizi mutlu günlere taşıyacaklarına eminiz. Şimdi camia tek yürek olmalı" ifadelerini kullandı.

BİZDE PANİK HAVASI YOK
'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 2. devre öncesi yapılacak takviyeleri de konuştu. Çimşir daha önceden belirlenen mevkilere talebinde bulundu. Orta sahaya Badou Ndiaye alınmıştı. Çimşir, stoper ve sağ açık transferlerinin şart olduğunu belirtti. Ağaoğlu bu konuyla ilgili "Teknik heyetten rapor aldık. Adımlarımızı planlı şekilde yere sağlam basarak atıyoruz. Ekonomik olarak kendimize uygun oyuncularımızı kadroya katmaya devam edeceğiz. Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak hamle yapmayacağız. Ayrılanlar da olacak" dedi.

  1. 6.1.2020
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