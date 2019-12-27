3 puan alacağız
Son dönemde başarılı bir grafik ortaya koyan Daniel Sturridge, Konyaspor karşısında 45 dakika oynamıştı. Bordomavili forma ile çıktığı 12 maçta 5 gol atan ve 4 asist yapan İngiliz santrfor, "Kayserispor'u yenerek devre arasına moralli girmek istiyoruz. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. Trabzonspor'un başarısı için elimden geleni yapıyorum" ifadesini kullandı.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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