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27 Aralık 2019, Cuma
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3 puan alacağız

3 puan alacağız

Son dönemde başarılı bir grafik ortaya koyan , karşısında 45 dakika oynamıştı. Bordomavili forma ile çıktığı 12 maçta 5 gol atan ve 4 asist yapan İngiliz santrfor, "'u yenerek devre arasına moralli girmek istiyoruz. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. 'un başarısı için elimden geleni yapıyorum" ifadesini kullandı.

Son dönemde başarılı bir grafik ortaya koyan , karşısında 45 dakika oynamıştı. Bordomavili forma ile çıktığı 12 maçta 5 gol atan ve 4 asist yapan İngiliz santrfor, "'u yenerek devre arasına moralli girmek istiyoruz. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. 'un başarısı için elimden geleni yapıyorum" ifadesini kullandı.
  1. 27.12.2019
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