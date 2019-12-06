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06 Aralık 2019, Cuma
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atalım

İmzaları atalım

Bir süredir iç transferde görüşme halinde olunan , ve 'a Başkan , " devre arasından önce atalım" teklifini sundu. Üç futbolcunun da kalmayı oldukça sıcak baktığı ancak şu an için rakamsal farklılıklar söz konusu olduğu öğrenildi.

Bir süredir iç transferde görüşme halinde olunan , ve 'a Başkan , " devre arasından önce atalım" teklifini sundu. Üç futbolcunun da kalmayı oldukça sıcak baktığı ancak şu an için rakamsal farklılıklar söz konusu olduğu öğrenildi. Sosa'ya talep ettiği yıllık 2 milyon euro'ya yakın bir ücret öneren yönetim; Novak'a 1.4 milyon euro, Pereira'ya ise 500 bin euro verdi. Bunların kabul edilmesi bekleniyor.
  1. 6.12.2019
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