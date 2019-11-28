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28 Kasım 2019, Perşembe
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Okay geri dönebilir

Okay geri dönebilir

Geçtiğimiz sezon başında 'dan 'ya olan 'nun macerası istediği gibi gitmedi. Yıldız futbolcu, 'da bu sezon sadece 4 maçta oynayabilirken, takımına dair fotoğrafları hesabından sildi. Okay devre arasında Trabzonspor'a dönebilir.

Geçtiğimiz sezon başında 'dan 'ya olan 'nun macerası istediği gibi gitmedi. Yıldız futbolcu, 'da bu sezon sadece 4 maçta oynayabilirken, takımına dair fotoğrafları hesabından sildi. Bu durum kulüpten ayrılacağı ya da kiralanacağı konusundaki iddiaları gündeme getirdi. Onazi'nin nasıl döneceğinin bilinmemesi sebebiyle sert bir oyuncu takviyesi yapma amacında olan Trabzonspor, eski futbolcusu için devreye girebilir. Bordo mavililerin Okay için kiralık teklifi yapması gündeme gelebilir.
  1. 28.11.2019
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