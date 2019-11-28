Okay geri dönebilir
Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'nun İspanya macerası istediği gibi gitmedi. Yıldız futbolcu, La Liga'da bu sezon sadece 4 maçta oynayabilirken, takımına dair fotoğrafları hesabından sildi. Okay devre arasında Trabzonspor'a dönebilir.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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