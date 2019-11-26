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26 Kasım 2019, Salı
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Letonyalı Treimanis atandı

Letonyalı Treimanis atandı

'un 'nde Getafe ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. bu mücadeleye 'lı 'i atadı. Yardımcılıklarını aynı ülkeden ve yapacak.

'un 'nde Getafe ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. bu mücadeleye 'lı 'i atadı. Yardımcılıklarını aynı ülkeden ve yapacak.

  1. 26.11.2019
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