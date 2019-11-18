Fırtına’da neşeli idman
Fırtına, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer dünü çift antrenmanla geçirdi. Günün en keyifli anları ayak tenisi sırasında yaşandı. Maçlarını kazanan Joao Pereira ile İvanildo Fernandes masanın üzerine çıkarak poz verdi
Fırtına, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer dünü çift antrenmanla geçirdi. Günün en keyifli anları ayak tenisi sırasında yaşandı. Maçlarını kazanan Joao Pereira ile İvanildo Fernandes masanın üzerine çıkarak poz verdi. Özellikle Pereira yendiği arkadaşlarına takılmadan edemedi. Akşam antrenmanında ise taktik çalışma gerçekleşti. Bol bol şut da attılar.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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