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18 Kasım 2019, Pazartesi
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’da neşeli idman

Fırtına’da neşeli idman

, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer dünü çift antrenmanla geçirdi. en keyifli anları ayak tenisi sırasında yaşandı. Maçlarını kazanan ile İvanildo Fernandes masanın üzerine çıkarak poz verdi

, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer dünü çift antrenmanla geçirdi. en keyifli anları ayak tenisi sırasında yaşandı. Maçlarını kazanan ile İvanildo Fernandes masanın üzerine çıkarak poz verdi. Özellikle Pereira yendiği arkadaşlarına takılmadan edemedi. Akşam antrenmanında ise taktik çalışma gerçekleşti. Bol bol şut da attılar.

  1. 18.11.2019
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