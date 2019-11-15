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15 Kasım 2019, Cuma
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’tan forma

Yusuf’tan forma

Lille transfer olan ve başarılı bir performans sergileyen Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 'na formasını gönderdi. Zorluoğlu, sosyal medyadan "Şehrimizin gururu Yusuf kardeşime bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyorum. Göstereceği başarılarla gençlerimize örnek olacağından şüphe duymuyor, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Lille transfer olan ve başarılı bir performans sergileyen Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 'na formasını gönderdi. Zorluoğlu, sosyal medyadan "Şehrimizin gururu Yusuf kardeşime bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyorum. Göstereceği başarılarla gençlerimize örnek olacağından şüphe duymuyor, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

  1. 15.11.2019
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