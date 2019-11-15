Yusuf’tan forma

Lille transfer olan ve başarılı bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na formasını gönderdi. Zorluoğlu, sosyal medyadan "Şehrimizin gururu Yusuf kardeşime bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyorum. Göstereceği başarılarla gençlerimize örnek olacağından şüphe duymuyor, kendisine başarılar diliyorum" dedi.