Şampiyonluk için 4 transfer
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili yönetimden transfer istedi. Deneyimli teknik adam transfer için mevkileri belirledi: Mutlak orta saha, beklere yedek, 10 numara.
Karadeniz ekibinde Ünal Karaman, eksikleri hep altyapıdan oyuncularla takviye etmeye çalıştı. Ancak başarılı hoca bu sezon sakatlıkların artması ve altyapıdan gelen isimlerin henüz bir üst seviye için yeterli olmaması sebebi ile Krasnodar maçı sonrası ilk kez "Transfer istiyorum" dedi. Karaman, takviye istediği bölgeleri belirledi, yönetime iletti. Usta hocanın iki beki yedekleyecek isimlerin haricinde orta sahaya mutlak bir transfer istiyor. Yusuf Yazıcı'dan doğan boşluğun dolmadığını düşünerek buraya da takviye talep ediyor.
- 9.11.2019
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Toplam 2
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SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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