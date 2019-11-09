Şampiyonluk için 4 transfer

Karadeniz ekibinde Ünal Karaman, eksikleri hep altyapıdan oyuncularla takviye etmeye çalıştı. Ancak başarılı hoca bu sezon sakatlıkların artması ve altyapıdan gelen isimlerin henüz bir üst seviye için yeterli olmaması sebebi ile Krasnodar maçı sonrası ilk kez "Transfer istiyorum" dedi. Karaman, takviye istediği bölgeleri belirledi, yönetime iletti. Usta hocanın iki beki yedekleyecek isimlerin haricinde orta sahaya mutlak bir transfer istiyor. Yusuf Yazıcı'dan doğan boşluğun dolmadığını düşünerek buraya da takviye talep ediyor.