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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Şampiyonluk için 4

Şampiyonluk için 4 transfer

teknik direktörü , bordo-mavili yönetimden istedi. Deneyimli teknik adam transfer için mevkileri belirledi: Mutlak orta saha, beklere yedek, 10 numara.

ekibinde , eksikleri hep altyapıdan oyuncularla takviye etmeye çalıştı. Ancak başarılı hoca bu sezon sakatlıkların artması ve altyapıdan gelen isimlerin henüz bir üst seviye için yeterli olmaması sebebi ile maçı sonrası ilk kez " istiyorum" dedi. Karaman, takviye istediği bölgeleri belirledi, yönetime iletti. Usta hocanın iki beki yedekleyecek isimlerin haricinde orta sahaya mutlak bir transfer istiyor. Yusuf Yazıcı'dan doğan boşluğun dolmadığını düşünerek buraya da takviye talep ediyor.

  1. 9.11.2019
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