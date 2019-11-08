Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a konuk olan Trabzonspor, Rusya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından bordo-mavili ekibin gruptan çıkma ihtimali kalmadı. Spor yazarı Olcay Çakır daTrabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı...
8 Kasım 2019 Cuma 07:28
Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi

OLCAY ÇAKIR - ACI AMA GERÇEK

Bir tercih yapılacaktı. Yaşanan anormallikler nedeniyle bir mecburi vazgeçiş durumu olacaktı. Kulvar seçimi şarttı. Benim için sürpriz değil teknik adamın kadro tercihi. Gecikmeli bir karar olduğunu bile söyleyebilirim. Realite ortada çünkü.

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Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Şöyle düşünelim. Ülke puanı ve ona katkınız elbette çok önemli. Lakin yaşadığınız "adet ve nitelik" bazında sakatlıklar sonrası yapabileceğiniz çok bir şey kalmamıştı. Vardı diyen söylesin. Sosa da eklenince sakatlar kervanına, kaçınılmaz olan da dün gece olandı.

Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Rezerv bir lig senin için bu mecra artık. Oyuncu idman, oyuncu kazanma alanı. Deneyim, tecrübe ve hatta "bundan olmaz" demek için erken görme yeri.

Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maça gayet iyi başladı genç Trabzonspor. Çok kötü bir gol yedi ve geri düştü. Geri düşünce deneyimli rakip birkaç oyuncu oyunda ağırlığını hissettirdi farkı ikiye çıkardı.

Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Kötü iki goldü hatta ilk golün hemen öncesinde pozisyon bile yakaladı Trabzonspor. Dönen top talihsiz bir gol olarak haneye yazıldı.

Bu takıma stoper lazım, hem de kallavi bir stoper lazım tespiti için bile iyi bir gösteri oldu.

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