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Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi
UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a konuk olan Trabzonspor, Rusya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından bordo-mavili ekibin gruptan çıkma ihtimali kalmadı. Spor yazarı Olcay Çakır daTrabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı...
8 Kasım 2019 Cuma 07:28
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OLCAY ÇAKIR - ACI AMA GERÇEK
Bir tercih yapılacaktı. Yaşanan anormallikler nedeniyle bir mecburi vazgeçiş durumu olacaktı. Kulvar seçimi şarttı. Benim için sürpriz değil teknik adamın kadro tercihi. Gecikmeli bir karar olduğunu bile söyleyebilirim. Realite ortada çünkü.
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Şöyle düşünelim. Ülke puanı ve ona katkınız elbette çok önemli. Lakin yaşadığınız "adet ve nitelik" bazında sakatlıklar sonrası yapabileceğiniz çok bir şey kalmamıştı. Vardı diyen söylesin. Sosa da eklenince sakatlar kervanına, kaçınılmaz olan da dün gece olandı.
Rezerv bir lig senin için bu mecra artık. Oyuncu idman, oyuncu kazanma alanı. Deneyim, tecrübe ve hatta "bundan olmaz" demek için erken görme yeri.
Maça gayet iyi başladı genç Trabzonspor. Çok kötü bir gol yedi ve geri düştü. Geri düşünce deneyimli rakip birkaç oyuncu oyunda ağırlığını hissettirdi farkı ikiye çıkardı.
Kötü iki goldü hatta ilk golün hemen öncesinde pozisyon bile yakaladı Trabzonspor. Dönen top talihsiz bir gol olarak haneye yazıldı.
Bu takıma stoper lazım, hem de kallavi bir stoper lazım tespiti için bile iyi bir gösteri oldu.