Kupada rakip Altay

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turu kura çekimi dün çekildi. Trabzonspor adına kuraya Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekim Şirin katıldı. Fırtına'nın rakibi TFF 1. Lig ekibi Altay oldu. İlk maç 3, 4, 5 Aralık'ta İzmir'de. Rövanşı 17, 18 veya 19 Aralık tarihinde Şenol Güneş Stadı'nda olacak.