Kupada rakip Altay
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaşacak. İlk maç İzmir'de ikinci maç ise Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turu kura çekimi dün çekildi. Trabzonspor adına kuraya Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekim Şirin katıldı. Fırtına'nın rakibi TFF 1. Lig ekibi Altay oldu. İlk maç 3, 4, 5 Aralık'ta İzmir'de. Rövanşı 17, 18 veya 19 Aralık tarihinde Şenol Güneş Stadı'nda olacak.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Kupada rakip Altay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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