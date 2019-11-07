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07 Kasım 2019, Perşembe
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Kupada rakip

Kupada rakip Altay

, 5. turunda TFF 1. Lig ekibi ile karşılaşacak. İlk maç İzmir'de ikinci maç ise Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

5. Eleme turu kura çekimi dün çekildi. adına kuraya Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekim Şirin katıldı. Fırtına'nın rakibi TFF 1. Lig ekibi oldu. İlk maç 3, 4, 5 Aralık'ta İzmir'de. Rövanşı 17, 18 veya 19 Aralık tarihinde Şenol Güneş Stadı'nda olacak.

  1. 7.11.2019
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