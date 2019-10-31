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31 Ekim 2019, Perşembe
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'un yabancıları 12 takıma bedel

Trabzonspor'un yabancıları 12 takıma bedel

'de zirve mücadelesi veren 'un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı golden daha çok gole imza attılar. Bu oyuncular, zirveye yakın iki takım kadarda gol attı.

'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü 'yi konuk edecek olan , taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekibi, haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

YABANCILAR YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
Son 2 sezondur transfer ettiği yabancı oyuncularından önemli verim alan bordo-mavili kulüpte, bu sezon da yabancı oyuncular yüzleri güldürüyor. Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un attığı 19 golün 16'sı yabancı oyunculardan geldi. 2 kez ise Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı rakip fileleri havalandırdı. Bir golü ise rakip kendi kalesine attı.

12 TAKIMA BEDELLER
Bordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 16 golle, Süper Lig'de mücadele eden 12 takımdan daha çok gol kaydederken, zirveye yakın iki takım kadarda gole imza attılar. Ligde Ankaragücü, Göztepe, , , Denizlispor, , , , , , ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha fazla gole imza atan yabancı oyuncular, toplam 16 kez rakip fileleri havalandıran ve kadar da gole imza attılar.


13 YABANCIDAN 8'İ GOLLE TANIŞTI
Trabzonspor, kadrosunda 13 bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor. Bordo-mavililerde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise henüz golle tanışamadı. Süper Lig'de 16 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 16 puana direk katkıda bulundular.

  1. 31.10.2019
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