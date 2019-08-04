Yusuf Yazıcı kimdir? Hayatı, kariyeri...

Yusuf Yazıcı kuşkusuz Türk futbol tarihinin geleceği olarak ümit beslenen bir yıldız adayı. Bununla birlikte de Yusuf Yazıcı'nın hayatı oldukça merak ediliyor. İşte Yusuf Yazıcı'ya dair bilinmeyenler...

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu.

Trabzonspor alt yapısında futbol hayatına başlayan Yusuf Yazıcı, sırasıyla Trabzonspor U16, U17, 19, 21 takımlarında forma giydi. 8 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk kez bordo mavi formayla golle tanışan Yusuf Yazıcı o gün 11. ve 57. dakikalarda attığı golle Trabzonspor formasıyla ilk gollerini kaydetti.

7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Millî takım kariyeri

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.

