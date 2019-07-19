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19 Temmuz 2019, Cuma
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Toure'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor Toure'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

ekiplerinden 'da bir ayrılık yaşandı. temsilcisi, 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve fesih bedeli olarak futbolcuya 100 bin Euro ödeneceğini 'a bildirdi.

, 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, KAP'a şu açıklamada bulundu: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

  1. 19.07.2019
  2. Güncelleme: 19.07.2019 11:48
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