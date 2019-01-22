Trabzonspor'da hedef çeyrek final
22 Ocak 2019, Salı
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'da hedef

Trabzonspor'da hedef çeyrek final

, son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın karşısında turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

'nı müzesine getirmeyi hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında 'u 2-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, yarın deplasmanda rakibi karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Maç saat 20:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'E ALTYAPIDAN TAKVİYE

'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör 'ın ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure, Hüseyin, Novak, Yusuf, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban

SAKAT: Onazi, Sosa, Pereira, Rodallega*

CEZALI: Yok

  1. 22.1.2019 10:15
  2. Güncelleme: 22.1.2019 10:44
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