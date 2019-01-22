Trabzonspor'da hedef çeyrek final
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Balıkesirspor Baltok karşısında turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, yarın deplasmanda rakibi karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Maç saat 20:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
İLK 11'E ALTYAPIDAN TAKVİYE
Trabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure, Hüseyin, Novak, Yusuf, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban
SAKAT: Onazi, Sosa, Pereira, Rodallega*
CEZALI: Yok
- 22.1.2019 10:15
- Güncelleme: 22.1.2019 10:44
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Trabzonspor'da hedef çeyrek final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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