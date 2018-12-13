Trabzonspor'da Mustafa Akbaş ile yollar ayrıldı!
13 Aralık 2018, Perşembe
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'da ile yollar ayrıldı!

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/mustafa-akbas?id=5399ac3a-9065-49f2-a7ee-27d3f7018a40" class="" rel="tag">Mustafa Akbaş</a> ile yollar ayrıldı!

Bordo-Mavili kulüp, 'a yaptığı açıklamada 'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

'un 'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur,

Saygılarımızla."

  1. 13.12.2018 17:35
  2. Güncelleme: 13.12.2018 18:36
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