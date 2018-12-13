Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur,

Saygılarımızla."