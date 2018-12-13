Trabzonspor'da Mustafa Akbaş ile yollar ayrıldı!
Bordo-Mavili kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla."
- 13.12.2018 17:35
- Güncelleme: 13.12.2018 18:36
-
Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BJK selim Trabzon kardeş takımımız Trabzon inşallah şampiyon olur maç berabere biterse ailece sevinicez
-
Göztepe'den Mario Gomez hamlesi
Toplam 1
Yorum
Kemal Göztepe ve İzmir takımları cesur oyuncular bulurlarsa başarı gelir
-
Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Serkan Ersun Fener’in biyolojik hocası olmadığına göre ünvanı nedir Aykut işi sonlandıysa preria Cocu para almaya devam ediyorsa çok karmaşık işler
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş ile yollar ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.