Spor Toto Süper Lig'in en iyi joker oyuncusu Ekuban
13 Aralık 2018, Perşembe
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'in en iyi joker oyuncusu Ekuban

<a href="/index/spor-toto-super-lig?id=e65c5a38-ad8b-4c0d-9444-bee6c56ddcc6" class="" rel="tag">Spor Toto Süper Lig</a>'in en iyi joker oyuncusu Ekuban

'de, oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu 'un süper yedeği Ekuban oldu.

'de geride kalan 15. haftada en iyi joker oyuncusu 'un forveti Caleb Ekuban oldu. Bu sezon ilk on birde sahaya çıkamayan oyuncu, oyuna sonrada girdiği 10 maçta 3 gol atarak bu alanda en iyi isim oldu.


Sezon başında 'nin Leeds United takımından kiralanan Gana asıllı İtalyan oyuncu, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 3 gol attı. , ve maçlarında birer gol atan en iyi joker oyuncusu oldu. 59 dakikaya 1 gol sığdıran oyuncu 10 maçta 177 dakika sahada kaldı. Ekuban'ı 2'şer golle 'dan Junior Fernandes ve 'dan Umut Nayir takip etti.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA KARAMAN'IN EN ÖNEMLİ HAMLE OYUNCUSU OLACAK
'un forvet oyuncusu , teknik direktör 'ın, maçında da en önemli hamle oyuncusu olacak. Bordo-mavili takımın rakip savunmayı aşma noktasında sıkıştığı anlarda oyuna girerek golle bulaşan Ekuban, takımını rahatlatan isim oldu.

  1. 13.12.2018 09:59
  2. Güncelleme: 13.12.2018 10:53
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