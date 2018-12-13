Spor Toto Süper Lig'in en iyi joker oyuncusu Ekuban
Spor Toto Süper Lig'de, oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu Trabzonspor'un süper yedeği Ekuban oldu.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15. haftada en iyi joker oyuncusu Trabzonspor'un forveti Caleb Ekuban oldu. Bu sezon ilk on birde sahaya çıkamayan oyuncu, oyuna sonrada girdiği 10 maçta 3 gol atarak bu alanda en iyi isim oldu.
Sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından kiralanan Gana asıllı İtalyan oyuncu, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 3 gol attı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan en iyi joker oyuncusu oldu. 59 dakikaya 1 gol sığdıran oyuncu 10 maçta 177 dakika sahada kaldı. Ekuban'ı 2'şer golle Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Bursaspor'dan Umut Nayir takip etti.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA KARAMAN'IN EN ÖNEMLİ HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Celab Ekuban, teknik direktör Ünal Karaman'ın, Beşiktaş maçında da en önemli hamle oyuncusu olacak. Bordo-mavili takımın rakip savunmayı aşma noktasında sıkıştığı anlarda oyuna girerek golle bulaşan Ekuban, takımını rahatlatan isim oldu.
- 13.12.2018 09:59
- Güncelleme: 13.12.2018 10:53
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Galatasaray'da hedef Başakşehir!
Toplam 1
Yorum
bu tarihi hatayı yapmayın ozan kabak ın serbest kalma bedeli. 7,5 milyon euro diye söyleniyor.bunu kesinlikle düzeltin. yeni sözleşme ile 30mlyon a çıkardın.hata
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Ünal Karaman meydan okudu!
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU ADAMSIN ÜNAL. BU ADALETSİZ FUTBOL DÜZENİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN SENİN GİBİ MERT DOĞRU DÜRÜST İNSANLAR GEREKLİ..
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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