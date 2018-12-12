"Bordo-Mavi Portreler" kara kalem sergisi açıldı

Trabzon'da "Bordo-Mavi Portreler" adlı kara kalem sergisi açıldı.

Trabzonlu kara kalem sanatçısı Cem Aşçıoğlu'nun, Trabzonspor'un kuruluşundan itibaren görev alan başkanlar, bazı yöneticiler ile futbolcuları resmettiği çalışmaların yer aldığı sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açıldı.

Trabzonspor Kulübünün de desteklediği serginin açılış törenine, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile kulübün kurucularından Salih Erdem, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Özkan Sümer, eski yöneticiler ve diğer ilgililer katıldı.

Sağıroğlu, burada yaptığı konuşmada, yetiştirdiği spor adamlarıyla bilinen Trabzon'un aynı zamanda bir sanat şehri olduğunu belirterek, "Bu kadim kentimizde yetişen değerli sanatçımız Cem Aşçıoğlu'nun eserleriyle şehrimizin iki köklü kültürünü bir araya getirdik. Trabzon'da sanat ve sporu buluşturduk." dedi.

Aşçıoğlu'nun, Trabzonspor'un çok değerli başkanları, yöneticileri, futbolcuları ve önemli simalarını binbir emek ve uğraşla resmederek kara kalemle ölümsüzleştirdiğini vurgulayan Sağıroğlu, kendisini tebrik etti.

Cem Aşçıoğlu'nun yaklaşık 3 ayda tamamladığı 48 portrenin yer aldığı sergi, 14 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.