"Bordo-Mavi Portreler" kara kalem sergisi açıldı
12 Aralık 2018, Çarşamba
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"Bordo-Mavi Portreler" kara kalem sergisi açıldı

"Bordo-Mavi Portreler" kara kalem sergisi açıldı

Kulübünün de desteklediği sergide, kara kalem sanatçısı 'nun kulübün kuruluşundan itibaren görev alan başkanlar, bazı yöneticiler ile futbolcuları resmettiği çalışmalar sanatseverlerle buluştu.

Trabzon'da "Bordo-Mavi Portreler" adlı kara kalem sergisi açıldı.

Trabzonlu kara kalem sanatçısı 'nun, 'un kuruluşundan itibaren görev alan başkanlar, bazı yöneticiler ile futbolcuları resmettiği çalışmaların yer aldığı sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kulübünün de desteklediği serginin açılış törenine, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile kulübün kurucularından Salih Erdem, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Özkan Sümer, eski yöneticiler ve diğer ilgililer katıldı.

Sağıroğlu, burada yaptığı konuşmada, yetiştirdiği spor adamlarıyla bilinen Trabzon'un aynı zamanda bir sanat şehri olduğunu belirterek, "Bu kadim kentimizde yetişen değerli sanatçımız 'nun eserleriyle şehrimizin iki köklü kültürünü bir araya getirdik. Trabzon'da sanat ve sporu buluşturduk." dedi.

Aşçıoğlu'nun, Trabzonspor'un çok değerli başkanları, yöneticileri, futbolcuları ve önemli simalarını binbir emek ve uğraşla resmederek kara kalemle ölümsüzleştirdiğini vurgulayan Sağıroğlu, kendisini tebrik etti.

Cem Aşçıoğlu'nun yaklaşık 3 ayda tamamladığı 48 portrenin yer aldığı sergi, 14 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

  1. 12.12.2018 19:04
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