Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında tartışılan pozisyon! – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    - karşılaşmasında tartışılan pozisyon!

    Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında tartışılan pozisyon!

    'in 5. haftasında Aytemiz ile karşılaştı.

    'in 5. haftasında Aytemiz ile karşılaştı. Mücadeleden, Merih Demiral'ın attığı golle Aytemiz Alanyaspor galip ayrıldı. Mücade 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle devam ederken tartışmalı bir pozisyon meydana geldi. 83. dakikada Alanyaspor kalecisi Ufuk kucağındaki topa başka bir Alanyasporlu futbolcu eliyle dokundu. Bu pozisyon maç esnasında hem hakemin hem de futbolcuların dikkatinden kaçsa da, taraftarlar tarafından sosyal medyada konuşuldu. İşte o pozisyon:
    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
    1. 17.9.2018 22:13
    2. Güncelleme: 17.9.2018 23:48
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