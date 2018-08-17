Yavru Fırtına Tribünü açılıyor
Yönetim kurulu, MP Stadyumu'nda minik taraftarlar için özel olarak tasarlanan Yavru Fırtına Tribünü'nü Sivas maçıyla birlikte hizmete açacak.
Yönetim kurulu, MP Stadyumu'nda minik taraftarlar için özel olarak tasarlanan Yavru Fırtına Tribünü'nü Sivas maçıyla birlikte hizmete açacak. Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor'un geleceğine sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir proje. Çocuklar bordo- mavi sevgisini alacak" diye konuştu.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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