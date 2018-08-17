Yönetim kurulu, MP Stadyumu'nda minik taraftarlar için özel olarak tasarlanan Yavru Fırtına Tribünü'nü Sivas maçıyla birlikte hizmete açacak. Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor'un geleceğine sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir proje. Çocuklar bordo- mavi sevgisini alacak" diye konuştu.