Yavru Fırtına Tribünü açılıyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    açılıyor

    Yavru Fırtına Tribünü açılıyor

    Yönetim kurulu, MP Stadyumu'nda minik taraftarlar için özel olarak tasarlanan 'nü Sivas maçıyla birlikte hizmete açacak.

    Yönetim kurulu, MP Stadyumu'nda minik taraftarlar için özel olarak tasarlanan 'nü Sivas maçıyla birlikte hizmete açacak. Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, "'un geleceğine sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir proje. Çocuklar bordo- mavi sevgisini alacak" diye konuştu.

    1. 17.8.2018
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