Zargo Toure ısınıyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    ısınıyor

    Zargo Toure ısınıyor
    hazırlıklarını sürdüren 'da yeni transfer , dün akşamki idmanda takıma katıldı. Sakatlıkları bulanan Kamil ile Amiri katılmazken, Burak ile Onur takımdan ayrı koştu. Onazi ile Novak ve Cafer ise salonda çalıştı. Çift kale maç yapıldı.

    KADRO NETLEŞİYOR
    Pazar günkü Başakşehir maçında Amiri ve Burak yok. Savunma kurgusunu Cagliari maçındaki gibi kurmayı planlayan orta sahada Sosa, Abdülkadir ve Yusuf'tan birini kesebilir.
    1. 7.8.2018
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