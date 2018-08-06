‘Evimizde oynar gibi’ – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘Evimizde oynar gibi’

    ‘Evimizde oynar gibi’
    Trabzonsporlu futbolcular, taraftarların Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasına gösterdiği ilgiden çok memnun kaldı. Takımın Portekizli yıldızı Joao Pereira, sosyal medya hesabından dolu tribünlerin fotoğrafını paylaşarak "Evimizde oynar gibi" diye yazdı ve bordo- mavililere teşekkür etti. Maça 30 bin taraftar gelmişti.
    1. 6.8.2018
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