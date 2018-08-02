Hayde Olimpiyat’a – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Hayde ’a

    Hayde <a href="/index/olimpiyat?id=895d1221-8693-485d-ab63-25331573e383" class="" rel="tag">Olimpiyat</a>’a
    Başkan Ahmet , Stadı'nda cumartesi oynanacak Cagliari maçında 50 bin taraftarın altına düşmeleri halinde karşılaşmayı oynanmamış sayacağını belirtti. Hedefin 61 bin olduğunu vurgulayan , "Yeni transferlerimiz ve tüm oyuncularımıza Trabzonspor aşkımızı, yedi düvele taraftar gücümüzü, 'yanyana' olduğumuz zaman ne kadar güzel olduğumuzu göstermek için hayde yeniden Olimpiyat'a" dedi.
    1. 2.8.2018
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