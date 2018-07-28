Trabzonspor, 2018-19 sezonu öncesi yollarını ayırdığı Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo ile sözleşmesini karşılıklı feshettiği Aytaç Kara'dan 68 milyon TL kar etti. Okay, Bero ve Castillo'nın satışından gelen bonservis geliri ve oyuncuların bu sezon alacakları ücretten elde edilen kazanç 66.5 milyon TL olurken, Aytaç Kara'nın gidişiyle bu oyuncuya ödenecek 1 milyon 644 bin TL de kasada kaldı. Ayrıca sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Hubocan, Durica ve Dame N'Doye için 30 milyon TL ödeme yükünden kurtulundu.