Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Okay, Bero ve Castillo’nun satışı ile sözleşmesi feshedilen Aytaç’tan 68 milyon TL kar sağlandı
Trabzonspor, 2018-19 sezonu öncesi yollarını ayırdığı Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo ile sözleşmesini karşılıklı feshettiği Aytaç Kara'dan 68 milyon TL kar etti. Okay, Bero ve Castillo'nın satışından gelen bonservis geliri ve oyuncuların bu sezon alacakları ücretten elde edilen kazanç 66.5 milyon TL olurken, Aytaç Kara'nın gidişiyle bu oyuncuya ödenecek 1 milyon 644 bin TL de kasada kaldı. Ayrıca sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Hubocan, Durica ve Dame N'Doye için 30 milyon TL ödeme yükünden kurtulundu.
- 28.7.2018
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Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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