Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , ve 'dan 68 milyon kar etti!

    Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!

    Okay, Bero ve Castillo’nun satışı ile sözleşmesi feshedilen Aytaç’tan 68 milyon kar sağlandı

    , 2018-19 sezonu öncesi yollarını ayırdığı , ve ile sözleşmesini karşılıklı feshettiği 'dan 68 milyon kar etti. Okay, Bero ve Castillo'nın satışından gelen bonservis geliri ve oyuncuların bu sezon alacakları ücretten elde edilen kazanç 66.5 milyon TL olurken, Aytaç Kara'nın gidişiyle bu oyuncuya ödenecek 1 milyon 644 bin TL de kasada kaldı. Ayrıca sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Hubocan, Durica ve Dame N'Doye için 30 milyon TL ödeme yükünden kurtulundu.

    1. 28.7.2018
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