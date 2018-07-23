Yusuf’u bu yıl görün
Yusuf Yazıcı, bu sezon çok daha iyi oynayacağını belirtirken, teklifler için, “Benim için gurur verici ama şu an takımıma odaklandım. Gelecekte ne olur göreceğiz” dedi
TRABZONSPOR'UN genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Slovenya kampında basın toplantısı düzenledi.
İŞTE YUSUF'TAN İNCİLER:
Yeni hocamızla iyi çalışıyoruz.
Gençler göze girmek için inanılmaz efor harcıyor. Bazıları aramızda kalacaktır.
Bu yıl kendime güvenim daha fazla. Taraftarlara çok daha iyi bir Yusuf izleteceğimi düşünüyorum.
Sadece yetenek ile başarı gelmiyor.
Taraftar sevdiğini eleştirirKendini geliştirmen, biraz entelektüel olman gerek. Ben de İngilizce öğreniyorum.
(Transfer) Ben takıma odaklandım.
(Büyük kulüplerle anılması) Bu beni mutlu ediyor. Ancak ihtimaller üzerinde konuşmayı sevmiyorum; gelecekte ne olur, göreceğiz.
(Ücreti yeterli mi?) Finansal durumları benim konuşmam doğru olmaz. Başkanımız, yöneticilerimiz daha hakim. Ancak bir görüşme yapacağız.
Taraftar sevdiğini eleştirir?
YUSUF, taraftarların yerli oyunculara daha fazla eleştiri getirmesi için, " "Bir söz vardır, insan sevdiğini eleştirir diye. Trabzon taraftarı bizi daha fazla sevdiği için daha fazla eleştiriyor. Yabancı futbolcular ise deplasmana geldikleri için onlara fazla eleştiri gelmiyor" yorumunu yaptı.
- 23.7.2018
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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