Yusuf’u bu yıl görün

TRABZONSPOR'UN genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Slovenya kampında basın toplantısı düzenledi.



İŞTE YUSUF'TAN İNCİLER:



Yeni hocamızla iyi çalışıyoruz.

Gençler göze girmek için inanılmaz efor harcıyor. Bazıları aramızda kalacaktır.

Bu yıl kendime güvenim daha fazla. Taraftarlara çok daha iyi bir Yusuf izleteceğimi düşünüyorum.

Sadece yetenek ile başarı gelmiyor.

Taraftar sevdiğini eleştirirKendini geliştirmen, biraz entelektüel olman gerek. Ben de İngilizce öğreniyorum.

(Transfer) Ben takıma odaklandım.

(Büyük kulüplerle anılması) Bu beni mutlu ediyor. Ancak ihtimaller üzerinde konuşmayı sevmiyorum; gelecekte ne olur, göreceğiz.

(Ücreti yeterli mi?) Finansal durumları benim konuşmam doğru olmaz. Başkanımız, yöneticilerimiz daha hakim. Ancak bir görüşme yapacağız.

Taraftar sevdiğini eleştirir?

YUSUF, taraftarların yerli oyunculara daha fazla eleştiri getirmesi için, " "Bir söz vardır, insan sevdiğini eleştirir diye. Trabzon taraftarı bizi daha fazla sevdiği için daha fazla eleştiriyor. Yabancı futbolcular ise deplasmana geldikleri için onlara fazla eleştiri gelmiyor" yorumunu yaptı.