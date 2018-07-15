Trabzonspor'dan 2 gollü prova! NK Triglav Kranj: 0 - Trabzonspor: 2
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    'dan 2 gollü prova! NK : 0 - Trabzonspor: 2

    Trabzonspor'dan 2 gollü prova! NK Triglav Kranj: 0 - Trabzonspor: 2

    , hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın NK takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı.

    hazırlıklarına Slovenya'da devam eden , Sportni Center Kranj Stadyumu'nda Slovenya'nın NK takımı ile oynadığı hazırlık mücadelesinden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Bordo-mavili takım, müsabakanın ilk yarısını Rodallega'nın attığı tek golle 1-0 önde kapatırken ikinci yarıda ise Ibanez takımını penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçirdi.

    Trabzonspor sahaya şu ilk on bir ile çıktı
    Trabzonspor sahaya, Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, , Ibanez, Cafer Tosun (Murat Cem dk.40 ), Yüksel Şişman (Olcay dk.82), Alihan Tüncer ( dk.76), Muhammet Beşir (Sheydaev dk. 70), Abdulkadir Parmak, Roddellega (Onazi dk 61) ilk onbiri ile çıktı. Bordo-mavili takımda gören isim Pereira oldu.
    Rakip takım NK Trıgglav Kranj takımı ise Darjan (Nıkola dk.46) , Kuhar, Rok, Drilon Kryeziu, Arh Cesen, Udovic, Egzon Kryeziu, Mlakar (Momir dk.77) Tijanic, Majcen, Zurga (Afoakwa dk.77) şeklinde sahaya çıtı. Ev sahibi ekipte sarı kart gören isim ise Ozbej Kuhar oldu.

    Rodallega'dan şık gol
    Trabzonspor müsabakanın ilk yarısını Rodallega'nın 32. dakikada attığı şok golle 1-0 öne geçti. Alihan Tuncer'in sağ kanattan yaptığı ortaya yarım vole yapan Rodallega, takımını öne geçiren isim oldu. Bordo-mavili takımın ikinci golü ise penaltıdan geldi. 67. dakikada Alihan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ibanez'in takımını 2-0 öne geçirdi.

    Trübünden izlediler
    Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Castillo, Sosa, Batuhan Artaslan, Onur, Kamil ile birlikte kaleciler Esteban ve Furkan Taş müsabakayı tribünden izleyen isimler oldu. Yöneticilerden Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar da müsabakayı takip eden yöneticiler oldu.
    Bordo-mavilileri ilk hazırlık mücadelesinde az sayıda taraftar takip etti.
    1. 15.7.2018 16:21
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