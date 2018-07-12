Mijatovic’i ziyaret ettiler – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Mijatovic’i ziyaret ettiler

    Mijatovic’i ziyaret ettiler
    Yönetici ile Futbol A Takımı Menajeri Emrah Tok'un Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı 'i ziyaret etti. Resmi siteden, "Mijatovic, takımımıza başarılar diledi. Özer Bayraktar, Mijatovic'e teşekkür ederek forma hediye etti" denildi.
    1. 12.7.2018
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