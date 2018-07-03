Trabzonspor Kulübü, Slovak futbolcu Matus Bero'nun transferi için Hollanda takımı Vitesse ile görüşmelere başlandığını açıkladı.



Bero, Trabzonspor forması ile geçtiğimiz sezon 19 maçta mücadele ederek 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.



Bordo Mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;



Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.



