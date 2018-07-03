Matus Bero Vitesse'ye transfer oluyor
Trabzonspor, Matus Bero'nun transferi konusunda Vitesse ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Slovak futbolcu Matus Bero'nun transferi için Hollanda takımı Vitesse ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bero, Trabzonspor forması ile geçtiğimiz sezon 19 maçta mücadele ederek 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Bordo Mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla.
- 3.7.2018 14:32
- Güncelleme: 3.7.2018 15:03
- Galatasaray'da yaz temizliği!Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok da yolcu
- Galatasaray Belhanda, Maicon, Muslera, Gomis ve Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi
- Beşiktaş forvet hedefleri belli: Lacina Traore, Sturridge ve Umut Bozok
- Fenerbahçe'den İskoçya'da Alfredo Morelos harekatı
- Fenerbahçe'den Chelsea'li Mario Pasalic’e kanca!
-
Real Madrid'den kaleye takviye
Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
-
Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
-
Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Matus Bero Vitesse'ye transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.