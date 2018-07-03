Matus Bero Vitesse'ye transfer oluyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ye oluyor

    <a href="/index/matus-bero?id=475f8353-260e-4919-a486-d03357121070" class="" rel="tag">Matus Bero</a> <a href="/index/vitesse?id=3d9c53e2-7a20-4452-936e-5ba8c2a640a4" class="" rel="tag">Vitesse</a>'ye <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> oluyor

    , 'nun transferi konusunda ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Kulübü, Slovak futbolcu 'nun transferi için Hollanda takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

    Bero, forması ile geçtiğimiz sezon 19 maçta mücadele ederek 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

    Bordo Mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;

    Profesyonel futbolcumuz 'nun, kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla.

    1. 3.7.2018 14:32
    2. Güncelleme: 3.7.2018 15:03
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