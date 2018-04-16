Övgüler 36’lık Jan Durica’ya
Defansın 'ağır abisi' Jan Durica'nın geçtiğimiz ay kalçası kırılmıştı.
"HERKES ONU ÖRNEK ALMALI"
Durica'nın profesyonelliği ve iş ahlakının herkese örnek olması gerektiğini belirten Rıza Çalımbay, "Durica'nın bugüne kadar çalışmalarda gösterdiği uyumdan fazlasıyla memnunum. Tam bir profesyonel. Her futbolcu kesinlikle onun bu tavrını örnek almalı" dedi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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