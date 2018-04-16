Övgüler 36’lık Jan Durica’ya – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Övgüler 36’lık ’ya

    Övgüler 36’lık <a href="/index/jan-durica?id=d5653e86-5176-4c9d-b9fe-19b7ef529135" class="" rel="tag">Jan Durica</a>’ya

    Defansın 'ağır abisi' 'nın geçtiğimiz ay kalçası kırılmıştı.

    Defansın 'ağır abisi' 'nın geçtiğimiz ay kalçası kırılmıştı. 36 yaşındaki stoperin sahalara dönüşünün yaşı nedeniyle uzun sürmesi bekleniyordu. Tecrübeli stoper kendisine çok iyi bakarak bu süreyi yarıya düşürdü. Bir ayda tamamen iyileşen Durica ögüleri de topladı.

    "HERKES ONU ÖRNEK ALMALI"
    Durica'nın profesyonelliği ve iş ahlakının herkese örnek olması gerektiğini belirten Rıza Çalımbay, "Durica'nın bugüne kadar çalışmalarda gösterdiği uyumdan fazlasıyla memnunum. Tam bir profesyonel. Her futbolcu kesinlikle onun bu tavrını örnek almalı" dedi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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