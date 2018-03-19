Avrupa'da olacağız! – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Avrupa'da olacağız!

    Avrupa'da olacağız!

    “İkinci yarıda çok iyi oynadık. Önemli bir galibiyet aldık derbisinden de iyi şekilde dönmek istiyoruz”

    Trabzonspor Teknik Direktörü , ikinci yarıdaki oyunları ile galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Geçen hafta çok iyi oynamıştık. Bu maçta da ikinci yarı iyi oynadık. İlk yarı istediğim şeyleri bir türlü yapamadık. iyi bir takım, her an oyunu değiştirebilirler. Oyuncu değişikliklerimiz sahaya olumlu yansıdı. İkinci golü attıktan sonra takıma güven geldi ve çok çok iyi oynadılar. Önemli bir galibiyet. Hedefimiz ilk 5'i yakalamak" dedi. Milli maç arasını iyi değerlendirip, derbisinden de iyi bir şekilde dönmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, sakatlar hakkında, "Kamil ve Castillo'nun durumları milli maç arası netleşebilir. Diğer arkadaşların durumu ciddi" diye konuştu.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa'da olacağız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN