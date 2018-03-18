Abdülkadir 11’de

Süper Lig'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan ancak yine de Avrupa kupalarına katılma hayalini Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek sürdüren Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Akhisarspor karşısında stoperdeki performansından memnun kaldığı Okay'ı yine bu bölgede değerlendirmek isterken; sadece sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ile Yusuf arasında bir değişiklik yapabileceği öğrenildi.

5 SAKAT YİNE YOK

Sakat lıkları bulunan Esteban, Castillo, Durica, Bero ve Mustafa'nın Malatyaspor maçında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı, yine sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumunun ise bugün netlik kazanacağı ifade edildi.