Abdülkadir 11’de
Çalımbay, geçen hafta stoperde oynattığı Okay’a yine aynı yerde görev vermeyi planlıyor. Sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ilk 11’e geri dönüyor
Süper Lig'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan ancak yine de Avrupa kupalarına katılma hayalini Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek sürdüren Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Akhisarspor karşısında stoperdeki performansından memnun kaldığı Okay'ı yine bu bölgede değerlendirmek isterken; sadece sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ile Yusuf arasında bir değişiklik yapabileceği öğrenildi.
5 SAKAT YİNE YOK
Sakat lıkları bulunan Esteban, Castillo, Durica, Bero ve Mustafa'nın Malatyaspor maçında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı, yine sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumunun ise bugün netlik kazanacağı ifade edildi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Abdülkadir 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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