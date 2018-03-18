Abdülkadir 11’de – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Abdülkadir 11’de

    Abdülkadir 11’de

    Çalımbay, geçen hafta stoperde oynattığı Okay’a yine aynı yerde görev vermeyi planlıyor. Sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ilk 11’e geri dönüyor

    'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan ancak yine de Avrupa kupalarına katılma hayalini Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek sürdüren , Evkur maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü , Akhisarspor karşısında stoperdeki performansından memnun kaldığı Okay'ı yine bu bölgede değerlendirmek isterken; sadece sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ile Yusuf arasında bir değişiklik yapabileceği öğrenildi.

    5 SAKAT YİNE YOK
    Sakat lıkları bulunan Esteban, Castillo, Durica, Bero ve Mustafa'nın Malatyaspor maçında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı, yine sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumunun ise bugün netlik kazanacağı ifade edildi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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