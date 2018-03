Süper Lig'i Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Trabzonspor, hayati derecede önemli maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Ligin ilk yarısında 8. haftada Akhisarspor'a 6-1 kaybederek, tarihi bir yenilgiye imza atan bordo-mavililer bu mağlubiyetin rövanşını da almış oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın birkaç gün önce "Akhisar karşılaşmasına tekmeye kafa atacak futbolcularla çıkacağız. Benim ilk maçım olacak" dediği gibi Karadeniz ekibi dün son derece diri ve etkili bir görüntü sergiledi. Stoperde oynayan Okay, 45+2'de kafa ile müthiş bir gol attı.



İKİNCİ KEZ GALİP GELDİ

İlk devrede 3 net pozisyonu değerlendiremeyen Burak Yılmaz, 82'de zor pozisyonda klasını gösterdi ve farkı ikiye çıkardı. 32 yaşındaki forvet, 85'te de N'Doye'a asist yaparak yıldızlaştı. Bu sezon ikinci golünü atan Okay da tam not aldı. Burak da bu sezonki 19. golünü kaydetti. Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle bilmişti. Manisa'da 3 maçı ev sahibi kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitmişti. Fırtına dün ikinci galibiyeti aldı. Bordo-mavililer bu periyotta 9 gol yedi, rakip fileleri 8 kez sarstı.



Yunus Emre SEL



12. MAÇTA 4 ZAFER

Trabzonspor ile Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililer 4 galibiyet aldı. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere bitti. Fırtına'nın 18 golüne, Akhisar 22 golle karşılık verdi.



DEPLASMAN FATİHİ TRABZON: 8 MAÇ

KARADENİZ ekibi deplasmanda oynadığı son 8 Süper maçında mağlup olmadı. Bordo-mavililer 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde deplasmanda 2'şer yenilgi ile en az mağlubiyet alan iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe oldu.