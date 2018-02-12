Trabzonspor'dan 'şike' açıklaması!
Trabzonspor Kulübü'nün resmi siteden yayınladığı açıklamada, ''Trabzonspor Camiası, 2010-2011 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir.'' denildi.
İşte yapılan o açıklama:
Bilindiği üzere, Trabzonspor Camiası, 2010-2011 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir.
Kulübümüz son olarak, 3 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı başvuruyla, FIFA'yı göreve davet etmiştir. FIFA Disiplin Kurulu Başkanı adına gönderilen yazıda; "Verilecek bir karara halel gelmemek üzere", şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, Kulübümüz'e iletilmiştir. FIFA'dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağı, Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir.
Trabzonspor Kulübü; şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerekli tüm başvurular Kulübümüz tarafından yapılacak ve titizlikle takibe devam edilecektir.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:49
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Seri bitiren takım Fenerbahçe
Toplam 5
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ SERİ BİTİRİRSİN AMA YAKINDA SENİDE BİTİRECEKLER DOĞRAYACAKLAR GERÇİ DOĞRAYA DOĞRAYA BİTİREMEDİLER
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Trabzonspor'dan 'şike' açıklaması!
Toplam 1
Yorum
RECEP BELEK BİKMADINIZ KENDİNİZİ REZİL ETMEKTEN YETER BIRAKINDA FUTBOL OYNAYIN 7 SENEDİR NERDESİNİZ FENER DEVAMLI BURDAS SİZ NEDDESİNİZ YETER LİGE DÖN
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Love'dan Negredo'ya: 'Herkesin başına gelebilir'
Toplam 2
Yorum
Bence Satin Gitsin Cinden 10 Milyon € Teklif varmis Larin ve Love Üste Pektemek Yeter Bile bu Formla Pektemeki bile kesemez !
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