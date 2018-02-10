Trabzonspor'dan Sevgililer Günü indirimi
Trabzonspor Kulübü, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle forma satışında indirime gitti.
Bordo-mavili kulüp, "Yüzde 14 senin, yüzde 14 sevgilin için" kampanyası kapsamında iki yeni sezon forması ve baskı bedeli dahil toplam yüzde 28'lik indirim yaptı.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 14 Şubat'a kadar tüm TS Club ve internet mağazası "trabzonspor.com.tr" adresinden ürün temin edebileceği belirtildi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:50
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Maçlar ertelensin!
Toplam 15
Yorum
CELAL OFFFF BIRININ KOCAMANI AGLAR BIRININ ORMANI AGLAR BIKTIK SIZDEN CIKIN ERKEK GIBI TOPUNUZU OYNAYIN YENIN YENILIN TERIM YENILDI KTYDUK DED
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RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
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Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
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