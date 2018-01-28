CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Stada ‘Erken gelin’ çağrısı

    Stada ‘Erken gelin’ çağrısı

    500 kişilik taraftar grubu Medical Park’ta koreografi için sabaha kadar çalışma yaptı

    Yönetim taraftarı uyardı. Açıklamada, "Stadın kapıları 16.00'da açılacak. 15.15'ten itibaren her 15 dakikada bir Trabzon Barosu önünden, ilçelerden 15.00'ten itibaren belediyeler önünden stada otobüs seferleri düzenlenecektir. Stada toplu taşıma ile ve erken saatte gelinmesi önemle rica olunur" denildi.

    Taraftar hiç uyumadı
    taraftarları, F.Bahçe derbisi öncesi adeta stadyumda konaklıyor. Sabaha kadar koreografi çalışması için stadyumdan çıkmayan taraftarlar, bir taraftan da şike anıtını yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 500 kadar taraftar, sabahın ilk ışıklarına dek stadyumda yapılacak koreografi çalışmasının kusursuz olması için mesai harcadı. Sır gibi saklanan koreografi büyük merak içinde bekleniyor.

    32 bilet iptal edildi
    İl Güvenlik Kurulu, 32 kişinin biletlerini iptal etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "F.Bahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig'i aldığı ve bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stada ‘Erken gelin’ çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN