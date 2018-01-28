Stada ‘Erken gelin’ çağrısı
500 kişilik taraftar grubu Medical Park’ta koreografi için sabaha kadar çalışma yaptı
Taraftar hiç uyumadı
Trabzonspor taraftarları, F.Bahçe derbisi öncesi adeta stadyumda konaklıyor. Sabaha kadar koreografi çalışması için stadyumdan çıkmayan taraftarlar, bir taraftan da şike anıtını yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 500 kadar taraftar, sabahın ilk ışıklarına dek stadyumda yapılacak koreografi çalışmasının kusursuz olması için mesai harcadı. Sır gibi saklanan koreografi büyük merak içinde bekleniyor.
32 bilet iptal edildi
İl Güvenlik Kurulu, 32 kişinin biletlerini iptal etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "F.Bahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig'i aldığı ve bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:26
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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