 Programa herkes uysun – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Programa herkes uysun

    Programa herkes uysun
    TEKNİK direktör , lige verilen arada oyuncularını uyararak tatile gönderdi… Öncelikli olarak yabancıların 1 günlük rötarı dışında herkesin 4 Ocak'ta Antalya kampında olmasını isteyen 54 yaşındaki hoca, futbolcularından verdiği programa harfiyen uymalarını istedi. Özellikle kondisyon yönünden beklentilerinin altında kalan isimlerden tatil süresince idman programlarını aksatmamalarını isteyen Çalımbay'ın, "Herkesin idman programını eksiksiz bir şekilde uygulamasını istiyorum" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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