Nöbetçi golcü Rodellega

Burak ve N'Doye'nin ardından tercih edilen üçüncü forvet olan Hugo Rodallega, az süre bulmasına karşın gol yollarında başarılı bir grafik ortaya koydu. Kolombiyalı oyuncu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 12 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı. Rodallega, ligde 9 maçta 192 dakika görev alarak 4 gol atarken, kupada 3 maçta 243 dakikada 7 gol kaydetti. Golcü oyuncu, ligde Göztepe, G.Birliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında birer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Bld maçında 2, BB Erzurumspor ile deplasmanda yapılan ilk maçta 3, Medical Park'ta oynanan rövanş karşılaşmasında da 2 gol kaydetti.



40 dakikada 1 gol

Rodallega, resmi maçlarda toplam 435 dakika görev alırken 40 dakikaya 1 gol sığdırma başarısı göstererek takımdaki diğer santrforlara göre bu alanda daha iyi bir ortalama elde etti. Kolombiyalı forvet, 15 haftası geride kalan ligde forma giydiği 9 maçın sadece 1'inde 90 dakika mücadele etti. Rodallega, Erzurumspor ile oynanan ilk maçta rakip filelere 3 gol göndererek "hat trick" yaptı. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımda böylelikle bu sezon 18 resmi maçta 'Tek hat trick yapan futbolcu' oldu.