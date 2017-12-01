 Bongonda yedekliğe isyan etti – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Bongonda yedekliğe isyan etti

    Bongonda yedekliğe isyan etti

    Fırtına'da yedek soyunan , bu duruma tepki gösterdi.

    Belçikalı oyuncu kulübün sosyal medya hesabında açıklanan kadronun altına yaptığı yorumda ilk 11'de olmayışına şaşırdığını yazdı. Celta Vigo'dan kiralanan Bongonda, sosyal medya hesaplarından kulübe ait fotoğrafları da silmişti. Bongonda, 87'de Bero'nun yerine girdi.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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