3 golcüm de formda

İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Çalımbay, “En sevindiğim nokta Burak, N’Doye ve Rodallega’nın üçünün de formda olması. Antalya’yı da yenmek istiyoruz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet alarak tur için avantaj yakaladıklarını söyledi. Bordo- mavili çalıştırıcı, "Çok güzel, lig maçı gibi bir karşılaşma oldu. En sevindiğim nokta 3 forvetimiz Burak, N'Doye ve Rodallega'nın da formda olması" dedi. Elektriklerin kesilmesi sonrası hakeme maçın oynanması konusunda onay verdiklerini belirten Çalımbay, "Artık hedefimiz ligde kalan maçları kazanmak. Sezon başında büyük emekler verdiğim Antalya'ya karşı oynayacağız. Ben taraftarlara çok güveniyorum. Onların desteğiyle o maçı da en iyi şekilde geçeceğiz" ifadelerini kullandı. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, "Kişisel hatadan 3 gol yedik. Trabzon'u kutluyorum" dedi.