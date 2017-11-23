Ebrar sezonu kapattı
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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