 Ebrar sezonu kapattı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Ebrar sezonu kapattı

    Ebrar sezonu kapattı
    TRABZONSPOR'un bu sezon adını duyuran genç yıldızlarından Ebrar Cumur'dan kötü haber geldi. 21 Yaş Altı Takımının Osmanlıspor ile oynadığı maçta ciddi biçimde sakatlanan Ebrar'ın MR sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Talihsiz futbolcu sezonu kapattı
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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