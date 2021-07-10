Son dakika spor haberi: Wimbledon teklerde hem kadınlarda hem de erkeklerde finalin adı belli oldu

Wimbledon'da tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonu belli olacak.
Sporda heyecan, TSİ 16.00'da başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finaliyle devam edecek. Finalde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini karşılaşacak.
Kadınlarda ise dünya 1 numarası Ashleigh Barty ile 13 numara Karolina Pliskova kozlarını paylaşacak. Geçen sezon pandemi nedeniyle iptal edilen organizasyonda kadınlar şampiyonu bugün belli oluyor.