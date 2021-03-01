Haberler Tenis Novak Djokovic Roger Federer'i yakaladı

'i yakaladı

Tenis'in bir numarası , en uzun süre dünya bir numarası olma rekorunda efsane tenisçi 'i yakaladı. Sırp tenisçi, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 310 hafta zirvede yer almayı garantileyerek bu alanda İsviçreli Roger 'in rekoruna ortak oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 15:50
Novak Djokovic Roger Federer'i yakaladı

Sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından tek erkekler dünya sırlamasında gelecek haftayı da ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, 'in 310 haftalık zirve rekorunu egale etti.

Bunu başardığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan , "Bir numarada en uzun süre kalma rekoruna ortak olmak, beni çok rahatlattı. Bundan sonra dikkatimin çoğunu, sonraki grand slam turnuvalarını kazanmaya vereceğim." dedi.

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in tenis tarihinde en uzun süre zirvede kalan sporcu konumuna gelebilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.

Tek kadınlarda (377 hafta), (332 hafta) ve (319 hafta ), zirvede en uzun süre kalan tenisçiler sıralamasında Djokovic'in önünde yer alıyor.

SON DAKİKA