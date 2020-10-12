Haberler Tenis ABD'li tenisçi corona virüse yakalandı!

'li tenisçi corona virüse yakalandı!

'li tenisçi , corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Corona virüse yakalanan Querry Saint Petersburg, Açık Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:41
ABD'li tenisçi corona virüse yakalandı!

'li tenisçi , yeni tip corona virüse yakalanması nedeniyle katıldığı 'ndan çekildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tenisçilere uygulanan rutin corona virüs testinde 33 yaşındaki Querrey'nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Çift erkeklerde Querrey ve ABD'li partneri Tennys Sandgren ile Rus Daniil Golubev-Evgeny Tyurnev ikilisi arasında yarın yapılması planlanan karşılaşma ise iptal edildi.

Querrey, 2017 Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli derecesini elde etmişti.


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