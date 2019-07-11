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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'da finalin adı Williams-Halep

Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep

'da tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı ABD'li , 'yı 2-0 yenerek finale kaldı. Serena Williams finalde ile kozlarını paylaşacak.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'ın tek kadınlar finalinde ABD'li ile Rumen karşılaşacak.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 59 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 kazanan 37 yaşındaki Williams, adını tek kadınlar finaline yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 13 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

Finali kazanması halinde Wimbledon'daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'ın rekoruna da ortak olacak.

  1. 11.07.2019
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