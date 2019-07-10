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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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ile Wimbledon'a veda etti!

Serena Williams ile Andy Murray Wimbledon'a veda etti!

Karışık çiftlerde mücadele eden ile , 1 numaralı seribaşları Nicole Melichar-Bruno Soares ikilisine yenilerek turnuvaya veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da karışık çiftlerde mücadele eden 'li ile Murray, üçüncü turda elendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, yıldız tenisçiler ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı , 1 numaralı seribaşları ABD'li Nicole Melichar ve Brezilyalı Bruno Soares ile karışık çiftler üçüncü tur maçında karşılaştı.

Melichar-Soares ikilisi, 1 saat 30 dakika süren mücadeleyi 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle kazanarak çeyrek finale yükseldi.

  1. 10.07.2019
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