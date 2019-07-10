Serena Williams ile Andy Murray Wimbledon'a veda etti!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da karışık çiftlerde mücadele eden ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı Andy Murray, üçüncü turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, yıldız tenisçiler ABD'li Serena Williams ile Büyük Britanyalı Andy Murray, 1 numaralı seribaşları ABD'li Nicole Melichar ve Brezilyalı Bruno Soares ile karışık çiftler üçüncü tur maçında karşılaştı.

Melichar-Soares ikilisi, 1 saat 30 dakika süren mücadeleyi 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.