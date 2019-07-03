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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Cori Gauff üçüncü tura yükseldi

Tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan 'dan sürpriz. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden 15 yaşındaki 'li , .

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da mücadele eden 15 yaşındaki 'li , .

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasında vatandaşı 'ı eleyerek sürprize imza atan Gauff, ikinci turda da 2017 yarı finalisti Slovak Magdalena Rybarikova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Maçı 18 "winner", 10 basit hatayla tamamlayan 15 yaşındaki tenisçi, iki kez de rakibinin servisini kırdı.

Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan dünya 313'üncüsü Gauff, Venus Williams galibiyetiyle 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını elde etmişti.

  1. 04.07.2019
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