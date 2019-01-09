Cem İlkel ikinci tura yükseldi – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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ikinci tura yükseldi

Cem İlkel ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan , Belaruslu rakibi 'u 2-1 (3-6, 6-3 ve 7-6) yenerek ikinci tura yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan , Belaruslu rakibi 'u 2-1 (3-6, 6-3 ve 7-6) yenerek ikinci tura yükseldi. Milli tenisçi, Avustralya Açık'taki ikinci maçını yarın oynayacak.

  1. 9.1.2019
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