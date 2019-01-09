Cem İlkel ikinci tura yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'u 2-1 (3-6, 6-3 ve 7-6) yenerek ikinci tura yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'u 2-1 (3-6, 6-3 ve 7-6) yenerek ikinci tura yükseldi. Milli tenisçi, Avustralya Açık'taki ikinci maçını yarın oynayacak.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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