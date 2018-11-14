Milli tenisçi, 150 bin dolar ödüllü ATP Challenger turnuvasında çeyrek finale yükseldi
Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da katıldığı 150 bin dolar ödüllü ATP Challenger turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık elemelerine katılma mücadelesi veren Cem İlkel, Hindistan'ın Bangalore kentindeki organizasyona, 2 numaralı seribaşı Arjantinli Marco Trungelliti'yi yenerek başladı.
İkinci turda da Belçikalı Zizou Bergs'i 1 saat 36 dakika süren maçın sonunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Cem, bu sezon beşinci kez son sekize kaldı.
Dünya sıralamasının 232. basamağındaki Cem İlkel, çeyrek finalde Kanadalı Brayden Schnur ile karşılaşacak.
- 14.11.2018 17:32
- Güncelleme: 14.11.2018 17:34
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
Cem İlkel, Hindistan'da son sekize kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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