Cem İlkel, Hindistan'da son sekize kaldı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    , 'da son sekize kaldı

    Cem İlkel, Hindistan'da son sekize kaldı

    , 150 bin dolar ödüllü ATP Challenger turnuvasında çeyrek finale yükseldi

    , 'da katıldığı 150 bin dolar ödüllü ATP Challenger turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerine katılma mücadelesi veren Cem İlkel, Hindistan'ın Bangalore kentindeki organizasyona, 2 numaralı seribaşı Arjantinli Marco Trungelliti'yi yenerek başladı.

    İkinci turda da Belçikalı Zizou Bergs'i 1 saat 36 dakika süren maçın sonunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Cem, bu sezon beşinci kez son sekize kaldı.

    Dünya sıralamasının 232. basamağındaki Cem İlkel, çeyrek finalde Kanadalı Brayden Schnur ile karşılaşacak.

    1. 14.11.2018 17:32
    2. Güncelleme: 14.11.2018 17:34
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