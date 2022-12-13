SARI, MAVİ, GRİ TİK NEDİR? | Twitter'da sarı, mavi, gri tik ne işe yarar, kimlere verilir, fiyatı ne kadar?

SARI, MAVİ, GRİ TİK NEDİR? | Twitter'i 44 milyar dolar karşılığında satın alan Elon Musk, mavi tik için 'saçmalık' yakıştırması yapmasından kısa bir süre sonra bu tiklerin aylık belli ücret karşılığında hesaplar tutulabileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Twitter'in yeni sahibi milyarder Musk, 3 farklı rozet özelliği getirileceğini duyurdu. Sarı, gri ve mavi tiklerin kullanıma sunulmaya başlanmasıyla sarı, gri, mavi tik nedir? Twitter'da sarı, mavi, gri tik ne işe yarar, kimlere verilir, fiyatı ne kadar? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

TWİTTER'DA SARI, MAVİ, GRİ TİK NE İŞE YARAR, KİMLERE VERİLİR?

Sarı tik, ilgili hesabın Twitter'da resmi bir işletme topluluğu olduğunu temsil eden bir rozettir. Şirketler resmi hesaplarını temsil etmek için Twitter'da sarı rozet kullanmaya başladılar. Twitter sarı tik sadece kurumsal işletme hesaplarına verilmektedir.

Twitter'da şirketler altın (sarı) renkli rozet, hükümetler ve kamu hesapları gri renkli rozet ve ünlü ya da bireyler mavi renkli rozetleri tercih edebilirler. Öte yandan rozetler, hesaplara verilmeden önce manuel olarak Twitter çalışanları tarafından doğrulanacak.

SARI TİK: ŞİRKETLER

MAVİ TİK: ÜNLÜLER

GRİ TİK: HÜKÜMET VE KAMU HESAPLARI

TWİTTER'DA SARI, MAVİ, GRİ TİK FİYATI NE KADAR?

Yeni sistemde, web kullanıcılarından 8 dolar, Apple IOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacak. Twitter Blue Türkiye fiyatı, Apple tabanlı kullanıcılar için 250 lira olacak. Android tabanlı bir cihazdan üyelik alınırsa ücret 110 liraya düşecek.

Ücretli aboneler kullanıcı adlarını ve profil fotoğraflarını değiştirebilecek. Ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar hesaplardan "mavi tik" işareti kaldırılacak.