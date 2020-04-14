Assassin's Creed II ücretsiz oldu! Fenomen oyun Assassin's Creed nereden indirilir? Ubisoft açıkladı... - Son dakika Teknoloji haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Assassin's Creed II ücretsiz oldu! Fenomen oyun Assassin's Creed nereden indirilir? açıkladı...

Assassin's Creed II ücretsiz oldu! Fenomen oyun Assassin's Creed nereden indirilir? Ubisoft açıkladı...

sürecinde birçok kişi kendisini karantinaya aldı. Bu süreçte zaman geçirmek için birçok kişi oyunlara yöneldi. 'tan oyunseverlere muhteşem bir sürpriz geldi. Assassin's Creed II ücretsiz olarak kullanılacak. Peki, Assassin's Creed II nasıl ücretsiz indirilir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantinaya aldı. Bu süreçte oyunseverler ücretsiz oyun arayışını sürdürdü. , oyunseverlere müjdeli haberi verdi. Fenomen oyunlardan Assassin's Creed II ücretsiz olarak indirilebilecek.

ASSASSIN'S CREED II NEDİR?

Ubisoft Montreal tarafından 2009 yılında geliştirilen Assassin's Creed II, Ezio Auditore da Firenze'nin başkarakter olduğu bir suikast oyunudur. Oyun, zamanında oldukça ses getirmiştir. Assassin's Creed II serinin en iyi oyunu olarak da gösteriliyor. Ubisoft, 14 Nisan yani bugün itibarıyla Assassin's Creed II'yi ücretsiz olarak oyunculara sundu. Corona virüsü salgını nedeniyle insanlar kendisini karantinaya alarak eve kapandı. Bu süreçte video oyunlarına olan ilgi katlanarak arttı.

ASSASSIN'S CREED II NASIL VE NEREDEN İNDİRİLİR?

Oyunu indirmek için Uplay hesabınızın olması gerekiyor. Hesabı açtıktan sonra Assassin's Creed II'yi Uplay üzerinden indirebilirsiniz. Ubisoft, bununla birlikte Assassin's Creed: Brotherhood ve Assassin's Creed: Revelations'ın fiyatlarında indirime gitti. 2 bu haftasonu geçerli olmak üzere ücretsiz olacak. Ubisoft başka oyunların da ücretsiz olacağını belirtti.

  1. 14.04.2020
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