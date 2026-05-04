Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Kocaeli'nden geçit yok

Körfez ekibi, Kasımpaşa deplasmanında 2’de Benedyczak’ın golüyle yenik duruma düşse de 23’te Agyei ile eşitliği yakaladı ve aldığı 1 puanla ligde kalmayı garantiledi

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Kocaeli'nden geçit yok

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zaten lige tutunmayı büyük ölçüde başaran Kocaelispor işini garantiye alırken Kasımpaşa da son iki haftaya daha umutlu girmeyi başardı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Kasımpaşa, henüz maçın 2. dakikasında Benedyczak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Kocaelispor bu gole 23'te Daniel Agyei ile yanıt verdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere bitti ve iki takım 1'er puana razı oldu.

7 MAÇLIK HASRET

1-1'lik beraberliğin ardından ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve bitime 2 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kocaelispor ise puanını 37 yaptı. Kasımpaşa, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek, bu maçtan 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek. Kocaelispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Haftaya ligde kalma yarışı yine nefesleri kesecek.

KRİTİK VİRAJ

Kasımpaşa gelecek hafta düşme potasındaki en ciddi rakiplerinden Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. İki ekip için de hayati önem taşıyan mücadele cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA İÇERİDE KAYBETMİYOR

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 17. sırdada devraldığı Kasımpaşa, özellikle iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlılar, dün Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçip 2 puan kaybetse de içerde kaybetmeme geleneğini sürdürdü. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

BELÖZOĞLU: İYİ OYNAYAN BİZDİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ligde bütün detaylarıyla hesaplanması gereken bir döneme girdik. Bu haftanın başında düşme hattına 3 puandaydık, bugün 4 puana çıkardık. Oyuncular istediler, mücadele ettiler. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi oynayan taraftık. Ne yazık ki bireysel bir hatadan gol yedik. Bu sene bu tip kırılmaları çok yaşadık. 8 hafta önce düşme potasındaydık, Ankara'ya zor bir maça gideceğiz Ümit ediyorum oradan da net bir skorla döneceğiz" diye konuştu.

'MATEMATİKSEL OLARAK BİTİRDİK'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-1 biten mücadelenin ardından "Tabiri caizse maça 1-0 geride başladık, çok erken bir gol yedik. Beklemediğim bir şeydi. Böyle bir gol yedikten sonra maça hem fiziksel, hem mental olarak tutunmak kolay değildi. Kasımpaşa için final niteliğinde bir maçtı. Geri dönüp beraberliği yakalamak önemliydi. Kendi tarafımızdan bakacak olursak bugün itibariyle lig matematiksel olarak ligde kalma yolunda bitti. Önümüzdeki iki maçı da kazanarak bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

